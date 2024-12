A agência de notícias oficial chinesa Xinhua avançou hoje que Xi vai visitar o território a propósito do 25.º aniversário da criação da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), com a transferência de administração de Portugal para China.

O líder chinês, também secretário-geral do Comité Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central chinesa, vai aproveitar a estadia em Macau para realizar "uma inspeção", acrescentou a Xinhua.

Pouco depois, também o Gabinete de Comunicação Social de Macau confirmou que Xi estará na cidade "para se inteirar da situação local".

Sam Hou Fai, os titulares dos principais cargos do governo de Macau e o Conselho Executivo, o órgão que auxilia o chefe do Executivo na tomada de decisões, irão tomar posse em 20 de dezembro, o dia seguinte ao final do mandato do líder cessante, Ho Iat Seng.

Sam Hou Fai, antigo presidente do Tribunal de Última Instância de Macau, foi escolhido como novo chefe do Executivo do território em 13 de outubro, por uma comissão com 400 membros, selecionados por mais de 6.200 representantes de associações e organizações locais.

O magistrado, que era o único candidato, vai ser o primeiro líder do governo da RAEM a falar português.

Nascido em 1962 em Zhongshan, na vizinha província chinesa de Guangdong, Sam Hou Fai completou a licenciatura em Direito pela Universidade de Pequim, tendo frequentado posteriormente os cursos de Direito e de Língua e Cultura Portuguesa da Universidade de Coimbra.

