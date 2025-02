"Sobre a questão de voltar a aderir à UE, isso não vai acontecer. Essa questão foi respondida quando fizemos um referendo no Reino Unido há alguns anos, por isso está resolvido", declarou à chegada à reunião informal de líderes dos 27 em Bruxelas dedicada à defesa.

O líder britânico participa num jantar durante a reunião.

Apesar de rejeitar o regresso do Reino Unido à UE, Starmer disse acreditar que Londres pode ter "uma melhor e mais próxima relação com Bruxelas no que diz respeito ao comércio e à segurança".

"Estarei a discutir energia, comércio e economia esta noite. Penso que isto é do interesse do Reino Unido e penso que isto é do interesse da União Europeia", sustentou.

HB // JH

Lusa/Fim