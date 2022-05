Levante bate Real Sociedad no arranque da 35.ª ronda da Liga espanhola

O Levante bateu hoje em casa a Real Sociedad por 2-1, no primeiro jogo da 35.ª jornada da Liga espanhola de futebol, com a formação vencedora, penúltima classificada, a contar com o português Rúben Vezo no 'onze'.