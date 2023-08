Letónia reforça militares na fronteira com Bielorrússia devido a ameaça de "guerra híbrida"

As autoridades da Letónia anunciaram hoje o reforço do número de guardas de fronteira e o envio de unidades das forças armadas para a fronteira com a Bielorrússia, devido à crescente ameaça de "guerra híbrida", com a entrada irregular de migrantes.