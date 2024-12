"Juntamente com os fabricantes de 'drones' (aeronaves sem tripulação) da Letónia, continuamos a prestar apoio à Ucrânia. O Ministério da Defesa da Letónia preparou outro carregamento de 1.000 'drones' de combate para diversas utilizações", indicou o ministro da Defesa letão na sua conta da rede social X (antigo Twitter).

Andris Spruds adiantou que, no âmbito da "Coligação de 'Drones'" que apoia a Ucrânia contra a agressão russa, o seu país enviará mais destas aeronaves para Kiev em 2025, para as quais disponibilizará 20 milhões de euros, juntamente com o Reino Unido.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.

A ofensiva militar russa no território ucraniano mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

