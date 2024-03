O ministro da Defesa da Letónia, Andris Spruds, disse aos jornalistas que os primeiros obstáculos antitanque em betão foram colocados em quatro postos fronteiriços com a Federação Russa.

Estes obstáculos fazem parte de uma atualização das defesas militares na fronteira, prevista para durar cinco anos.

Além destes obstáculos, o aumento das defesas militares na fronteira com a Federação Russa e a Bielorrússia vai incluir minas antitanque, minas antipessoal programáveis e a colocação de unidades militares mais pertp da fronteira.

Interrogado se as unidades da NATO na Letónia seriam transferidas para mais perto da frontera com os russos, Spruds disse que a Aliança Atlântica vai utilizar a nova base e o campo de tiro em Selonia, no sudeste da Letónia, mais perto da fronteira oriental do que a base atual, em Adazi, 30 quilómetros a norte de Riga.

