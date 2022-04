"Não cheguei a ir. Tencionava passar por lá, mas, porque fiquei com a viatura avariada no caminho, não consegui chegar a Gleno", disse Lere Anan Timur em declarações à Lusa.

"Tentámos várias horas a ver se dava, mas depois ficou tarde e acabei por voltar para Díli", explicou o quarto candidato mais votado na primeira volta das presidenciais.

No sábado, durante o comício de abertura da campanha para a segunda volta do atual chefe de Estado, Lú-Olo -- que disputa a corrida com José Ramos-Horta -- o secretário-geral da Fretilin, Mari Alkatiri, anunciou que Lere Anan Timur estava na multidão.

Isso levou a um desmentido da equipa de Lere Anan Timur, que confirmou à Lusa que não vai participar em ações de campanha da segunda volta.

"Por agora não. Vou descansar. Campanha só para as próximas eleições legislativas", disse.

A questão do apoio de Lere Anan Timur na segunda volta das presidenciais marcou o debate na semana passada, com o militante da Fretilin a dizer que ainda não decidiu a que candidato vai dar o seu apoio.

José Ramos-Horta venceu a primeira volta das presidenciais com 303.477 votos (46,56%), à frente de Francisco Guterres Lú-Olo com 144.282 votos (22,13%), numa corrida em que participaram ainda 14 outros candidatos.

Na primeira volta votaram 664.106 dos 859.613 eleitores inscritos, com a abstenção a cair face ao voto de 2017, para 22,74%.

A campanha decorre até 16 de abril e a votação está marcada para 19 de abril.

