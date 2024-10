"As vendas aumentaram comparativamente ao ano passado e comparativamente ao melhor ano de Folio, que tinha sido em 2022", disse à agência Lusa a responsável pela livraria Ler Devagar, Joana Pinho.

Ainda sem conseguir quantificar quantos títulos foram vendidos durante os 11 dias de festival, a responsável pela livraria co-fundadora do Folio e da Óbidos Vila Literária disse haver "vários fatores para este aumento de vendas", entre os quais "a aposta em livros de língua estrangeira".

"Num balanço com as equipas, percebemos que as pessoas, mesmo pessoas portuguesas, preferem, muitas vezes, comprar livros na língua original dos autores", o que se confirmou nesta edição do festival, na qual "se venderam muitos livros, sobretudo em inglês e maioritariamente dos que estiveram presentes na tenda [dos autores]", onde decorreram as mesas de escritores, afirmou Joana Pinho.

A venda de livros foi ainda impulsionada por uma iniciativa da Câmara de Óbidos, que ofereceu a todos os alunos do concelho 'vouchers', no valor de 20 euros, para a compra de livros nas livrarias do festival.

"A iniciativa foi um sucesso, os 'vouchers' foram usados por muitos alunos e durante a semana houve inclusive professores que se deslocaram com as turmas às livrarias, para comprar livros", contou Joana Pinho.

Ainda assim, "mesmo retirando as vendas referentes a esses 'vouchers', estávamos acima do anos 2022, apesar de haver mais editoras a vender as suas obras no festival", vincou.

Além das vendas, a responsável pela Ler Devagar fez ainda um balanço positivo do evento ao nível da "adesão do público às numerosas iniciativas a acontecer mesmo durante a semana, havendo sempre público nas atividades". Nos dois fins de semana do festival, verificou-se que houve "espaços completamente lotados".

Com uma equipa de cinco pessoas - que "durante o Folio tem que ser triplicada, para dar respostas aos diversos pontos de venda" -, a Ler Devagar prepara-se agora para "começar a pensar na estruturação da edição comemorativa dos 10 anos" do festival, que decorrerá sob o tema "Fronteiras" e que se pretende "que seja uma edição de festa que reflita o espírito do festival, nas suas várias vertentes".

O anúncio da próxima edição foi feito no encerramento do festival que decorreu na vila do distrito de Leiria, desde o dia 11 e que, segundo a autarquia, "recebeu mais de 100 mil visitantes".

O festival decorreu este ano sob o tema "Inquietação" e celebrou os 50 anos do 25 de Abril e os 500 anos do nascimento de Luís de Camões, com um programa que contou com mais de 600 iniciativas em torno do livro e da leitura.

Em 2025 o festival terá como tema "Fronteiras" e irá decorrer entre os dias 09 a 19 de outubro.

O Folio é organizado pela Câmara Municipal de Óbidos, a Empresa Municipal Óbidos Criativa, a Fundação Inatel e a Ler Devagar.

