"É uma espécie de megaprodução e é de facto [um programa] muito exaustivo", admitiu em declarações à agência Lusa Acácio de Sousa, que lidera a comissão executiva constituída para fazer com que a efeméride, "de uma forma mais ligeira ou mais séria", seja "uma data marcante e as pessoas se lembrassem dos 50 anos do 25 de Abril".

A programação teve início em abril deste ano. De então para cá, aconteceram já uma dezena de atividades. Mas os 50 anos do 25 de Abril começam agora a entrar ainda mais na agenda do concelho, acelerando até à Festa do Povo, a "apoteose festiva" que decorre entre os dias 24 e 28 de abril de 2024.

Aí, entre exposições, teatro, concertos e animação de rua, com a Festa do Povo promete-se fazer a cidade relembrar como era a vida há 50 anos - até o que se comia naquele tempo -, com destaque para um conjunto de espetáculos que incluem Orquestra Filarmonia das Beiras com Janita Salomé e Vitorino, David Fonseca, Orquestra de Jazz de Leiria com Samuel Úria, Surma, Inês Apenas ou Catraia.

"Pensámos num programa para um ano: começámos em abril passado e vamos até princípios de junho que vem, num programa em que temos que honrar a memória, obviamente, mas não queremos ficar só por aí", explicou à agência Lusa Acácio de Sousa.

Para o coordenador da comissão executiva das Comemorações do Cinquentenário do 25 de Abril em Leiria, é importante aproveitar para "discutir os valores da democracia" e também oferecer "uma parte festiva".

"Queremos de alguma forma envolver as gerações que viveram em primeira mão as coisas (ou logo de seguida), mas também queremos ir às novas gerações e temos um trabalho muito insistente com as escolas", de forma a "trazer a 'malta nova' às iniciativas, a discutir aquilo que é hoje a democracia", acrescentou.

Nesse sentido, a sessão solene do dia 25 de Abril "vai ser com os jovens a discutirem a participação dos jovens na política", antecipa.

Além de mesas-redondas, exposições, artes performativas, concertos, há projetos que procuram ficar como um registo para o futuro:

"O Prémio Villa Portela, no valor de cinco mil euros, vai ser [no próximo ano] dedicado à investigação na área da História Contemporânea, Jornalismo, Ciência Política e Sociologia, com enfoque no concelho de Leiria", para "Leiria ser trabalhada, analisada e investigada nestes tempos".

A par disso, uma equipa liderada pela professora e historiadora Fernanda Rollo irá recolher 50 testemunhos de protagonistas da oposição ou de seus familiares, "para que transmitam aquilo que sentiram quando foram presos, quando foram exilados, quando foram deportados".

"É também uma memória que queremos para o futuro", e que será reforçada com a inauguração de um memorial aos presos políticos de Leiria, nota o coordenador das comemorações. "São coisas que nós queremos que fiquem na memória das pessoas", concluiu Acácio de Sousa.

