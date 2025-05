"É com grande alegria que recebemos a eleição do cardeal Robert Francis Prevost como Papa, adotando o nome Leão XIV. Estes momentos são de particular intensidade para renovar a nossa pertença à Igreja, sempre guiada pelos Pastores escolhidos por Deus para a conduzir até à vida eterna", escreve Rui Valério numa mensagem divulgada ao final da tarde.

Para o bispo titular da diocese da capital portuguesa, "não pode ser outra a atitude de todo o Patriarcado de Lisboa senão a ação de graças a Deus por este dom tão grande", pelo que convoca os diocesanos "para corporizar esta ação de graças" na celebração da missa, na sexta-feira, 09 de maio, às 21:30, na Sé de Lisboa.

"Peço também que em todas as igrejas se celebrem Missas com ações de graça por esta intenção (...). Seria bom que se tocassem os sinos das igrejas em sinal de alegria" acrescenta Rui Valério, que expressa ainda a "união, efetiva e afetiva, ao Papa Leão XIV".

O cardeal Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi hoje eleito Papa pelo colégio cardinalício, ao segundo dia do conclave que se seguiu à morte do Papa Francisco no dia 21 de abril.

O novo Papa, assumiu o nome de Leão XIV, e era até agora Prefeito do Dicastério para os Bispos, desde 12 de abril de 2023.

Considerado um progressista ou reformista, foi criado cardeal pelo Papa Francisco no Consistório de 30 de setembro de 2023.

Nascido em Chicago, Estados Unidos, o novo Papa tem ascendência espanhola e nacionalidade peruana, e pertence à Ordem de Santo Agostinho.

JLG // JMR

Lusa/Fim