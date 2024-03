"Lutaremos com todas as nossas forças para impedir um segundo mandato de Von der Leyen", disse Marine Le Pen numa mensagem de vídeo, citada pela agência Efe, direcionada à convenção do grupo Identidade e Democracia (ID), do qual faz parte o português Chega, representado por André Ventura.

A mensagem da líder nacionalista francesa incluiu críticas à atual primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, também de direita radical, mas cujo partido está integrado no grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus.

"Uma mensagem para Giorgia [Meloni]: Apoiará ou não um segundo mandato de Von der Leyen? Eu creio que sim", afiançou Marine Le Pen, aliada de Matteo Salvini, vice-presidente do Governo italiano e líder da Liga.

Dirigindo-se diretamente à chefe do Governo italiano, a líder da extrema-direita francesa acrescentou: "Deves a verdade aos italianos, tens de decidir o que farás. Na direita, o único candidato que se oporá a Von der Leyen é Matteo Salvini".

O grupo parlamentar europeu ID é um dos dois em que se encontram divididos a extrema-direita e os nacionalistas na UE, juntamente com os Conservadores e Reformistas Europeus, liderados por Meloni.

"Marine pergunta se os votos italianos estarão dispostos a apoiar uma repetição desta Comissão. Digo-o tranquilamente: os eleitores que elegem a Liga nunca elegerão um mandato com Von der Leyen e socialistas", disse Matteo Salvini.

Apesar da sua posição, o líder da Liga - um dos três partidos da coligação governamental italiana, juntamente com os Fratelli d'Italia de Meloni e os conservadores do Forza Italia - enquadrou as suas declarações.

"O Governo prosseguirá até 2027, tentam dividir-nos, mas não o conseguirão. Em Giorgia Meloni encontrei uma amiga. Claro que entre amigos pode haver diferentes pontos de vista", disse Salvini, que nos últimos dias protagonizou uma polémica ao justificar a vitória eleitoral de Vladimir Putin na Rússia.

Salvini acabou por atacar o presidente francês Emmanuel Macron, que classificou de "belicista" e "um perigo" para a Europa: "Não quero deixar aos meus filhos um continente pronto a entrar na Terceira Guerra Mundial".

O presidente do português Chega, André Ventura, citado pela agência Efe, recordou o seu recente resultado eleitoral em Portugal, falando agora numa "batalha a travar entre o bem e o mal" no fórum onde marcaram presença Le Pen e Salvini.

"E agora vamos a caminho de ganhar as eleições europeias. Os nossos valores estão em jogo", disse o deputado português, defendendo que "a Europa é um continente cristão e deve continuar a sê-lo".

