Lavrov reuniu-se à porta fechada com o ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro, Carlos Alberto França, com quem discutiu o reforço dos laços entre os dois países, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, num comunicado.

"Durante a conversa, que teve lugar numa atmosfera construtiva típica dos contactos russo-brasileiros, foi confirmado o nosso enfoque no reforço das parcerias estratégicas entre os dois países", disse o ministério, citado pela agência espanhola EFE.

Lavrov e França tiveram também uma "interessante troca de pontos de vista" sobre as questões da "agenda internacional", acrescentou o ministério russo, sem mencionar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tema em destaque na reunião dos chefes de diplomacia do G20.

O ministro russo também se reuniu separadamente com o seu homólogo argentino, Santiago Cafiero, bem como com o indiano, Subrahmanyam Jaishankar, e a indonésia, Retno Marsud, anfitriã da reunião em Bali.

Os encontros bilaterais da Rússia com o Brasil e a Argentina realizaram-se à margem de uma tensa reunião multilateral de chefes da diplomacia do G20, marcada por divisões entre diplomatas das economias mais ricas do mundo.

Na quinta-feira, os ministros do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) boicotaram o jantar de boas-vindas, em protesto contra a participação de Lavrov.

Desde a invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro, o Brasil e a Argentina, que juntamente com o México são os únicos membros latino-americanos do G20, adotaram uma posição neutra e evitaram condenar abertamente o conflito armado na Europa de Leste.

As duas nações sul-americanas, cujas economias dependem parcialmente da Rússia, defendem uma "resolução pacífica" do conflito.

Em 25 de fevereiro, Brasil e Argentina não apoiaram uma declaração da Organização dos Estados Americanos (OEA), que "condenou veementemente a invasão ilegal e injustificada da Rússia".

Os ministros do G20 estão reunidos em Nusa Dua, Bali, para discutir os desafios que o mundo enfrenta, como a crise alimentar e energética desencadeada pela invasão russa da Ucrânia.

Além dos países do G7, participam na reunião os chefes da diplomacia de África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, China, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, México, Rússia, Turquia e União Europeia.

A invasão da Ucrânia foi condenada pela generalidade da comunidade internacional.

Desde então, os aliados ocidentais têm decretado sucessivos pacotes de sanções contra a Rússia e fornecido armas à Ucrânia para se defender das forças de Moscovo.

