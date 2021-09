Lava reapareceu na cratera do vulcão Nyiragongo, na RDC, sem perigo iminente

Goma, Rep. Democrática do Congo, 26 set 2021 (Lusa) - Um lago de lava reapareceu na cratera do vulcão Nyiragongo, sem representar perigo iminente, quatro meses após a erupção que matou 32 pessoas no leste da República Democrática do Congo, foi hoje noticiado.