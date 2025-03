O ato eleitoral decorrerá entre 17:00 e as 19:00, no Salão Nobre da sede do organismo, em Lisboa, seguindo-se de imediato a contagem de votos. No caso de se registar um empate entre as duas listas concorrentes, realizar-se-á uma segunda volta meia hora depois.

No sufrágio irão votar 35 membros ordinários - 34 federações olímpicas, com quatro votos, e a Comissão de Atletas Olímpicos, com dois -, além de 49 membros extraordinários, entre os quais se contam as federações não olímpicas, que valem um voto cada.

Entre estes membros extraordinários estão incluídas entidades tão díspares como a Fundação INATEL, o Panathlon Clube de Lisboa, a Sociedade Portuguesa de Medicina Desportiva, o CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto, a Direção Geral de Educação ou a Comissão de Educação Física e Desporto Militar.

Laurentino Dias, o primeiro a avançar com uma candidatura, e Fernando Gomes, o último a anunciar as suas intenções, são os 'resistentes' de um processo eleitoral que teve mais três candidatos (José Manuel Araújo, Alexandre Mestre e Jorge Vieira), que desistiram.

Líder da Lista A, o jurista de Fafe, de 71 anos, foi secretário de Estado do Desporto nos governos de José Sócrates (2005-2011), sendo responsável pela criação dos Centros de Alto Rendimento, enquanto Gomes (Lista B), antigo basquetebolista profissional e dirigente do FC Porto, de 73 anos, presidiu à Federação Portuguesa de Futebol nos últimos 13 anos.

Dias ou Gomes vão suceder a Artur Lopes, que preside ao COP desde a morte de José Manuel Constantino, em 11 de agosto, último dia dos Jogos Olímpicos Paris2024.

Eleito presidente pela primeira vez em 26 de março de 2013, num sufrágio no qual derrotou Marques da Silva, Constantino conseguiu uma unanimidade tal em torno de si que, em 2022, obteve mesmo 100% dos votos expressos em urna.

AMG // JP

Lusa/Fim