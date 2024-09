"On Falling" recebeu igualmente uma menção honrosa no prémio 'Otra Mirada', atribuído pela RTVE, televisão pública espanhola, conforme o palmarés hoje anunciado, no encerramento da 72.ª edição do Festival de San Sebastián. O prémio 'Otra Mirada' consiste na aquisição do direito de transmissão televisiva.

A Concha de Ouro de melhor filme foi para o espanhol Albert Serra, pelo documentário "Tardes de soledad",

"On Falling" é a primeira longa-metragem de Laura Carreira, depois de ter dirigido as 'curtas' "Red Hill" (2918) e "The Shift" (2020).

Em todos os filmes, Laura Carreira explora questões ligadas ao trabalho e à precariedade, na atualidade.

Em "On Falling" ("Sobre o cair", em tradução livre), a figura central é Aurora, uma jovem mulher portuguesa emigrada na Escócia, que trabalha num armazém e se depara com dificuldades em subsistir mensalmente e em socializar, numa casa partilhada com outros imigrantes.

Protagonizado pela atriz Joana Santos, "On Falling" teve estreia mundial este mês no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá, e fez parte da competição oficial em San Sebastian.

"On Falling" tem produção da portuguesa BRO Cinema, em coprodução com o Reino Unido, através da Sixteen Films, cofundada pelo realizador Ken Loach.

Laura Carreira, que nasceu no Porto em 1994, rumou em 2012 para a Escócia para estudar Cinema, coincidindo na altura com a crise económica que assolou Portugal, e é no Reino Unido que ainda vive e trabalha.

Em entrevista à agência Lusa, em 2020, quando mostrou "The Shift" no festival de Veneza, Laura Carreira contou que queria continuar a explorar temas que, no seu entender, são pouco abordados no cinema, relacionados com pobreza, trabalho, perda de direitos, precariedade, mas sempre pela ficção.

O realizador espanhol Pedro Martín-Calero, distinguido em ex-aequo com Laura Carreira, também tem em "El Llanto" a sua primeira longa-metragem. O diário El País apresenta este filme como um drama que "submerge no terror do patriarcado".

"Tardes de soledad", de Albert Serra, é um documentário centrado no toureiro peruano Andrés Roca Rey, num dia de corrida.

O prémio 'Otra mirada' da RTVE foi para o filme "All we imagine as light", da realizadora indiana Payal Kapadia.

