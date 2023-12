"Podem concorrer à participação artistas/criadores, nacionais ou estrangeiros, que visem o desenvolvimento de um projeto artístico participativo, de cariz individual ou coletivo", refere a Largo Residências, num comunicado hoje divulgado, no qual sublinha que este programa de residências "é aberto apenas a criadores da área das artes visuais".

Com a duração de "um ou dois meses", estas residências enquadram-se "numa lógica de processo de criação participativo, e sempre que possível de criação comunitária, tendo em conta que o grupo é heterogéneo e com diferentes graus de experiência no campo das artes visuais e artesanato".

Os artistas que forem selecionados irão acompanhar o coletivo Art & Craft Refúgio "para o desenvolvimento de um projeto em conjunto, durante a duração da residência".

O coletivo Art & Craft Refúgio, criado em 2021, visa "promover a inclusão das comunidades migrantes e refugiadas na dinâmica e inserção social e criativa da cidade de Lisboa".

"As atividades dinamizadas neste âmbito têm o objectivo de produzir objetos artesanais para venda, cujo lucro reverte exclusivamente para os participantes em situação de vulnerabilidade", explica a cooperativa cultural.

O projeto conta com a participação de mediadores culturais e com o apoio da iniciativa Partis & Art for Change da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação "la Caixa", assim como do Ministério da Cultura - Direção Geral das Artes.

