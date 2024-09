Larga maioria do Conselho de Segurança denuncia nova lei afegã sobre a moralidade

Doze dos quinze membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas denunciaram hoje a continuação da "opressão" das mulheres no Afeganistão, manifestando a preocupação com uma nova lei sobre a moralidade anunciada pelo governo do país.