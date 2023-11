A organização divulgou hoje nas redes sociais o cartaz do festival do próximo ano, através do já habitual vídeo filmado pela cidade, neste caso com banda sonora dos portugueses Máquina (que também estão integrados no alinhamento de 2024).

O Primavera Sound de 2024 no Porto vai receber American Football, Arca, Blonde Redhead, Ethel Cain, Julie Byrne, Justice, Lambchop, Lankum, Mannequin Pussy, Mitski, os inevitáveis Shellac, SZA, The Last Dinner Party, The National e Wolf Eyes, entre muitos outros.

Do lado dos artistas portugueses, encontram-se as presenças de Ana Lua Caiano, André Henriques, Best Youth, Classe Crua, Conjunto Corona, Expresso Transatlântico, Milhanas, Samuel Úria e Tiago Bettencourt.

Os bilhetes para o festival estão à venda, por 175 euros mais taxas para os três dias do evento.

