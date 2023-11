Esta posição foi assumida por António Costa após ter feito uma comunicação ao país, em conferência de imprensa, quando foi interrogado sobre o facto de Digo Lacerda Machado, que é muitas vezes classificado como "o melhor amigo" do primeiro-ministro, ter invocado o seu nome no projeto do Data Center.

"O doutor Diogo Lacerda Machado há muitos anos que não colabora neste gabinete e não tinha qualquer mandato da minha parte para fazer o que quer que seja neste caso que tenho visto referido no jornal. Nunca falou comigo a respeito deste assunto em circunstância alguma", começou por responder.

Depois, referiu-se às suas relações pessoais com o antigo secretário de Estado Diogo Lacerda Machado.

"Apesar de, num momento de infelicidade, ter dito que ele era o meu melhor amigo, aquilo que é a realidade é que um primeiro-ministro não tem amigos. E quanto mais tempo exerce, devo dizer, aliás, menos amigos tem", contrapôs.

Neste contexto, o líder do executivo acrescentou que Lacerda Machado "tenha feito ou não tenha feito neste processo", nunca o fez com a sua autorização, com o seu conhecimento, com a sua interferência.

"E nunca por nunca falou comigo sobre este assunto", reforçou.

