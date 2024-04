"Os destaques para a edição deste ano são três artistas internacionais. O brasileiro Hermeto Pascoal, um grande compositor do jazz brasileiro, o grande saxofonista Steve Coleman, dos Estados Unidos, e temos Salif Keita do Mali", disse à Lusa, José "Djô" da Silva, diretor da produtora Harmonia que organiza o evento em parceria com a Câmara Municipal da Praia.

O festival decorre até sábado no centro histórico da cidade da Praia e vai homenagear o compositor cabo-verdiano Ney Fernandes.

O primeiro dia vai coincidir com o encerramento do Atlantic Music Expo (AME), a maior feira de música de Cabo Verde, que desde segunda-feira inclui conferências, expositores e espetáculos abertos ao público, também no centro histórico.

O programa de quinta-feira do KJF tem entrada gratuita e inclui o artista Jorge Pardo & Armando Orbón, de Espanha, seguidos pelo Soren Araújo Trio, de Cabo Verde.

O programa do segundo dia inclui Tibau Tavares (Cabo Verde) e Munganga Band (Áustria), Salif Keita (Mali), Steve Coleman (Estados Unidos) e o Afro Cuban Jazz Project (Cuba).

No último dia vão atuar Pret e Bronk com a voz de Jennifer Solidade (Cabo Verde), Hermeto Pascoal (Brasil), Kriolatino (Cuba/Cabo Verde) e Santrofi (Gana).

O preço dos bilhetes varia entre 3.000 escudos (27 euros) só para um dia e 5.000 escudos (45 euros) para dois dias.

O diretor da Harmonia afirmou que a organização "está a lutar para fazer o festival crescer a cada ano", após um interregno de três anos devido à pandemia de covid-19.

Djô da Silva sugeriu que o impacto do Kriol Jazz Festival e da Atlantic Music Expo na economia "deve ser medido através de um estudo".

"Esperamos que um dia o Governo faça um apanhado económico do impacto de eventos culturais em Cabo Verde. Eu penso que o Kriol Jazz Festival e a Atlantic Music Expo são o momento mais alto da cultura da cidade [da Praia], com muitas pessoas de fora, hotéis, restaurantes e aviões cheios. Isso é muito bom, mas merece ser avaliado e ter um estudo a sério sobre o impacto", sustentou.

Criado em 2009, o Kriol Jazz Festival faz parte do calendário cultural e turístico da cidade da Praia e de Cabo Verde, sendo um dos que coloca o país na rota anual de festivais internacionais.

ROZS/LFO // JMC

