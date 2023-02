"Não creio que para nós uma visita do Presidente dos EUA, inclusive à Ucrânia, seja um acontecimento extraordinário capaz de influenciar a nossa política interna", afirmou Dmitri Peskov, citado por aquela agência de notícias espanhola.

No entanto, adiantou também a agência de notícias Europa Press, que cita declarações de Peskov ao canal de televisão russo 1TV, a Rússia seguiu "de muito perto" a visita do Joe Biden a Kiev, onde se encontrou com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Segundo o porta-voz do Kremlin, a Rússia vai "permanecer soberana e não prestar atenção a ninguém".

"Consideremos que a prioridade somos nós e a nossa agenda", cita a Europa Press.

No mesmo discurso, Peskov adiantou ainda não acreditar que o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai seguir "pessoalmente" o discurso de Joe Biden na Polónia, marcado para hoje: "Naturalmente, iremos informá-lo sobre isso, como habitualmente fazemos, com documentos, relatórios e afins", cita a Europa Press.

Sobre o discurso de Biden, o porta-voz do Kremlin afirmou que "há um elevado nível de probabilidade" do discurso do Presidente norte-americano ser "uma continuação da russofobia".

Joe Biden, que está na Polónia para assinalar o primeiro ano de guerra na Ucrânia, anunciou na segunda-feira em Kiev um novo pacote de ajuda de mais 500 milhões de dólares e que inclui armas de longo alcance e mesmo outro armamento que "nunca tinha sido fornecido antes".

O Presidente norte-americano revelou ainda que Washington vai impor novas sanções contra as elites e empresas que ajudam a "máquina de guerra" russa.

JCR // VM

Lusa/Fim