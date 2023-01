"Estes envios [de tanques] não irão mudar em nada fundamentalmente, só irão criar novos problemas para a Ucrânia", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, sublinhando ainda os gastos relacionados com a "manutenção e reparo" destes veículos.

Peskov fez estas declarações hoje, quando os países que apoiam militarmente a Ucrânia reúnem-se na Alemanha para discutir os novos envios de armamento.

Kiev continua a pedir veículos blindados pesados aos seus aliados ocidentais.

"É preciso não exagerar a importância da entrega de tais armas, nem a sua capacidade em mudar alguma coisa. Não mudarão nada no que diz respeito ao progresso do lado russo no cumprimento dos seus objetivos", acrescentou Peskov.

O porta-voz do Kremlin também acusou os países ocidentais de se agarrarem "à dramática ilusão da possibilidade de a Ucrânia vencer no campo de batalha".

"Vemos um envolvimento indireto e direto dos países da NATO [no conflito], ouvimos declarações, vemos que a vontade de se envolver é cada vez mais dominante", sublinhou o porta-voz.

Peskov também avaliou que as relações entre Moscovo e Washington agora atingiram o "nível mais baixo da História", acrescentando que não vê "esperança de melhoria num futuro próximo".

CSR // APN

Lusa/Fim