Na quinta-feira, Biden avisou que se o grupo islamita Hamas e Putin não pagarem pela dor que causaram em Israel e na Ucrânia, haverá mais "caos" e mais "morte" no mundo.

Para o líder norte-americano, "o Hamas e Putin representam ameaças diferentes, mas partilham algo em comum: ambos querem aniquilar completamente as democracias vizinhas".

Biden afirmou que o sentido da existência do Hamas - considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos, mas não pela Rússia - é aniquilar Israel, enquanto Putin nega à Ucrânia o direito de existir como um Estado independente.

"Não consideramos este tom aceitável em relação à Federação Russa e ao seu Presidente", disse o porta-voz presidencial russo, Dmitri Peskov, para quem a retórica de Biden não é própria de um político responsável.

Relativamente às declarações de Washington sobre a necessidade de conter a Rússia, o porta-voz do Kremlin garantiu que essas tentativas foram e serão infrutíferas.

Dmitri Peskov também negou que a Rússia esteja a perseguir deliberadamente cidadãos dos EUA, na sequência da detenção de uma jornalista russo-americana da Radio Free Europa/Radio Liberty (RFE/RL).

"Na Rússia não há nenhuma campanha que persiga os cidadãos americanos", garantiu Peskov, embora tenha reconhecido que "há cidadãos norte-americanos que violam as leis e contra os quais são tomadas medidas legais".

A jornalista russo-americana Alsu Kurmasheva foi detida na quarta-feira em Kazan, capital da república russa do Tartaristão, por não se registar como "agente estrangeiro", segundo a RFE/RL, meio de comunicação para o qual trabalha.

O crime de que é acusada a jornalista, membro da Redação do serviço Tatar-Bashkir desta estação com sede em Praga, é punível na Rússia com uma pena até cinco anos de prisão.

A detenção de Kurmasheva não é a primeira este ano na Rússia de jornalistas com cidadania norte-americana.

Em 30 de março, o Serviço Federal de Segurança da Rússia anunciou a prisão do repórter do Wall Street Journal, Evan Gershkovich, sob a acusação de espionagem.

