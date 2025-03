Kremlin afirma que há um "longo caminho a percorrer" para melhorar as relações com os EUA

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que ainda há um "longo caminho a percorrer" para melhorar as relações com os Estados Unidos, numa entrevista ao programa televisivo "Moscovo. Kremlin. Putin", cujos excertos foram partilhados no Telegram pelo apresentador.