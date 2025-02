"Já estamos a trabalhar nisso. Existem alternativas", disse o ministro Roustem Oumerov numa conferência de imprensa em Kiev.

O ministro acrescentou que "já existe uma solução", prometendo revelar detalhes em breve.

Estas declarações surgem num contexto de fortes tensões com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o seu aliado, Elon Musk.

A Starlink, uma unidade da SpaceX, empresa espacial da qual Elon Musk é presidente executivo (CEO) e um dos principais acionistas, oferece serviços de Internet por satélite e permite que os habitantes das zonas remotas possam aceder à rede.

Elon Musk, dono da fabricante de veículos elétricos Tesla, foi nomeado responsável pelo Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla inglesa) da Administração do republicano Donald Trump.

Desde há várias semanas que Trump exige o equivalente a 500 mil milhões de dólares (478 mil milhões de euros) em terras raras (elementos químicos encontrados em minerais) como compensação, na sua opinião, pelo apoio norte-americano a Kiev face à invasão russa, condições que são inaceitáveis para a Ucrânia nesta fase.

Trump tinha prometido acabar rapidamente com a guerra na Ucrânia, desencadeada pela invasão russa há três anos, mas desde uma conversa telefónica com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, em 12 de fevereiro, retomou a retórica do Kremlin sobre a responsabilidade das autoridades ucranianas no conflito e descreveu o Presidente ucraniano como um "ditador sem eleições".

