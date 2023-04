"Hoje, o nosso lindo céu ucraniano fica mais seguro graças aos sistemas de defesa Patriot que chegaram à Ucrânia", disse o ministro numa mensagem difundida através do Twitter.

O ministro agradece aos Estados Unidos, à Alemanha e à Holanda por terem sido países que cumpriram o que prometeram.

"Cumpriram a palavra", escreveu Reznikov sem fornecer, até ao momento, mais detalhes sobre o número, proveniência, ou especificidades concretas sobre os sistemas que foram enviados.

Os sistemas Patriot (Phased Array Tracking Radar for Intercept on Targe) são fabricados nos Estados Unidos pela Raytheon Technologies ?eforam usados inicialmente na primeira guerra do Golfo (1991) e mais tarde na invasão norte-americana do Iraque, em 2003.

Trata-se de um sistema de mísseis terra-ar com um alcance de 150 quilómetros usado pelos Estados Unidos e por vários países que integram a Aliança Atlântica.

O pedido para o envio de Patriot para a Ucrânia foi expresso pelo chefe de Estado da Ucrânia durante a visita que efetuou aos Estados Unidos.

PSP // APN

Lusa/fim