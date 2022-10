"Seria útil se criássemos um sistema de coordenação de apoio financeiro à Ucrânia, semelhante ao criado em [Base aérea de] Ramstein (em abril) para coordenar o apoio em assuntos defensivos", pediu Zelensky, que interveio na reunião por videoconferência.

O chefe de Estado fez essas declarações numa Mesa Redonda Ministerial realizada no âmbito das reuniões anuais do FMI e do GBM, que acontecem esta semana em Washington.

Na Mesa Redonda Ministerial, ministros e autoridades económicas discutiram as necessidades e prioridades financeiras da Ucrânia para que o país possa manter os serviços essenciais durante a guerra e para que possa iniciar a sua reconstrução.

"A nossa cooperação conjunta está a trazer vitória para a Ucrânia, e quanto mais ajuda a Ucrânia receber agora, mais cedo terminaremos a guerra russa e garantiremos que uma guerra tão cruel não se propague para outros países", disse Zelensky.

A Ucrânia, acrescentou, "é forte o suficiente para resistir" à guerra, mas precisa de haver "apoio constante".

"Precisamos de intensificar a nossa colaboração para ajudar de forma simétrica a reconstruir o que foi destruído e garantir a estabilidade financeira do nosso Estado", insistiu.

O pedido de Zelensky foi recebido pela diretora do FMI, Kristalina Georgieva.

Como o Presidente ucraniano explicou, existem várias necessidades financeiras importantes atualmente: 38 mil milhões de dólares (cerca de 39 mil milhões de euros) para compensar o défice de 2023, 17 mil milhões de dólares (cerca de 17,5 mil milhões de euros) para reconstruir infraestruturas e dois mil milhões de dólares (cerca de dois mil milhões de euros) para reconstruir a infraestrutura energética destruída e expandir as exportações para a Europa.

De acordo com Georgieva, a Ucrânia vai precisar de financiamento externo enquanto a guerra continuar, o que pode ser de cerca de 3.000 a 4.000 milhões de dólares -- correspondente ao equivalente em euros -- por mês durante 2023.

JML // RBF

Lusa/Fim