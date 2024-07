O Ministério do Interior da Ucrânia, equivalente ao Ministério da Administração Interna, citado pela agência Ukrinform, refere que desde o estabelecimento do registo sobre pessoas desaparecidas, as autoridades ucranianas identificaram um total de 51 mil cidadãos "com paradeiro desconhecido".

Dmitro Bogatiuk, funcionário do ministério, disse à Ukrinform que a maioria das pessoas encontradas "com vida são prisioneiros de guerra" acrescentando que, entretanto, "quatro mil cidadãos que estavam desaparecidos foram encontrados mortos".

Atualmente, o registo oficial de Kiev indica que "42 mil cidadãos são considerados desaparecidos".

As autoridades de Kiev têm reiteradamente acusado a "falta de transparência da Rússia" quanto a informações sobre soldados ucranianos capturados no contexto da guerra.

A última invasão militar da Rússia, em 2022, causou crises humanitárias que "provocaram o desaparecimento de milhares de cidadãos ucranianos nas zonas afetadas", disse a mesma fonte.

Segundo dados de Kiev, "muitas pessoas desapareceram" nos territórios ocupados pela Rússia, no leste do país, sendo que as forças de Moscovo têm sido acusadas pela Ucrânia de levar a cabo execuções, deportações e detenções arbitrárias de civis.

