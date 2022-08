A garantia foi dada em resposta a um conjunto de questões colocadas pelo partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, relativamente às garantias obtidas pelo executivo em relação a uma possível proliferação de armas na Ucrânia.

A Alemanha apoia a Ucrânia na sua "legítima defesa contra a agressão russa, através do envio de armas, apoio financeiro e sanções", mas o Governo de Kiev está obrigado a não exportar essas armas nem vendê-las a terceiros, de acordo com a resposta do Governo alemão.

Além disso, "todas as entregas de armas estão documentadas em detalhe" pelo ministério da Defesa e da Economia, frisou o executivo, que se diz consciente da responsabilidade associada ao fornecimento de armas.

Berlim manifestou, também, o seu apoio aos planos da União Europeia para criar uma base de dados para registo de armas de fogo exportadas para a Ucrânia, de forma a facilitar o rastreio do armamento.

