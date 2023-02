"A cidade deve ser evacuada de imediato", porque a "artilharia inimiga [russa] está a atacar zonas residenciais", disse a vice-primeira ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, através do canal digital de mensagens Telegram.

De acordo com Vereshchuk, cinco civis morreram e nove ficaram feridos na sequência dos ataques. A Vice-primeira-ministra diz-se surpreendida como ainda vivem na cidade seis mil civil.

Perante a "gravidade" da situação, Iryna Vereshchuk que desempenha também funções como ministra para a Reintegração dos Territórios Ocupados, a Ucrânia insiste que a população deve abandonar a cidade, por estarem em perigo e por dificultarem o "trabalho de quem está a tentar ajudar".

O número de civis e a real situação na cidade não foi ainda confirmada por fontes independentes.

Bakhmut (Artemivsk or Artyomovsk entre 1924 e 2016) e situa-se na região de Donetsk sendo estratégica para as rotas de abastecimento às zonas de Sloviansk e Kramatorsk, as maiores cidades da região controladas por Kiev.

PSP // SB

Lusa/Fim