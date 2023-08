O subcomandante das forças ucranianas no sul do país, Serguí Kuzmin, destacou hoje que as suas tropas avançaram várias centenas de metros perto da estratégica aldeia de Robotyne, no coração da região de Zaporijia.

"Chegamos à linha de frente dos ocupantes. A linha de frente é muito difícil, mas os nossos soldados estão a avançar", garantiu, de acordo com o diário Ukrainska Pravda, citado pela agência de notícias Efe.

Kuzmin sublinhou que estas operações têm como alvo a cidade de Melitopol, cuja captura abriria caminho para os ucranianos atingirem o mar de Azov.

"Estamos a avançar, embora esse avanço seja retardado pelos campos minados e pela falta de aviação", realçou.

O militar destacou também que as forças de Kiev estão a avançar para o porto de Berdyansk, região importante para interromper o corredor terrestre entre o Donbass e a Crimeia.

Outro dos objetivos é obter o controlo de Energodar, cidade nas proximidades da qual está localizada a maior central nuclear da Europa.

Também hoje, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assegurou que "todas as atenções" estão focadas na contraofensiva.

Zelensky adiantou, numa mensagem através da redes social Telegram, que discutiu numa reunião com o alto comando do Exército os próximos passos, as reservas militares e as ações do inimigo.

A contraofensiva iniciada em 04 de junho tem como aliado o bom tempo de verão, mas a aproximação da época chuvosa faz temer que as operações venham a enfrentar uma contrariedade adicional.

