"Derrotaram o regime sionista e os Estados Unidos e, pela graça de Deus, impediram-nos de atingir todos os seus objetivos", afirmou Khamenei na reunião, segundo a televisão estatal, citada pela AFP.

"A questão da Palestina é para nós uma questão principal, e a vitória da Palestina é para nós uma questão definitiva", disse ainda Khamenei, de acordo com a agência iraniana oficial IRNA.

O presidente do Conselho da Shura do Hamas, Muhammad Ismail Darwish, e Khalil al-Hayya, o vice-presidente do 'bureau' político do Hamas, estiveram entre os responsáveis palestinianos que se reuniram com o líder, segundo a agência.

O encontro acontece numa altura em que Israel libertou dezenas de prisioneiros, em troca de três reféns que já foram entregues às autoridades israelitas, pelo Hamas.

ALN (PNG) // ZO

Lusa/Fim