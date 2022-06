Com a entrada de Jackson, três meses depois da sua confirmação no Senado, a mais alta instância judicial do país passa a ter quatro mulheres, uma composição inédita desde que o tribunal foi criado em 1789.

Ketanji Brown Jackson, de 51 anos, é juíza federal desde 2013 e foi nomeada em fevereiro pelo presidente Joe Biden, que se tinha comprometido a escolher a primeira mulher afro-americana para o Supremo.

A nova juíza entra numa altura em que o ano judicial do tribunal está completo até à reabertura do novo ano, depois do verão, embora o seu trabalho comece de imediato.

As opiniões finais deste mandato, com uma supermaioria de seis juizes conservadores e três progressistas, incluíram a revogação do direito constitucional ao aborto, a limitação da legislação anti-poluição e a revogação de uma lei em Nova Iorque que colocava limites ao uso de armas em público. ?????

??

ARYG // PDF

Lusa/Fim