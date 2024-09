Este é o estado que os analistas consideram essencial para decidir o próximo presidente dos Estados Unidos, ao representar 19 votos no colégio eleitoral, e onde Kamala Harris fez campanha na última semana. A mais recente sondagem da CNN/SSRS mostra que Harris e Trump estão empatados aqui, com 47% das intenções de voto.

Isto significa que a Pensilvânia é um "toss-up", ou estado imprevisível que pode cair para ambos os lados sem possibilidade de prever a tendência antes das eleições, a 05 de novembro.

A sondagem CNN/SSRS em seis estados críticos mostra que Kamala Harris vai à frente em quatro: Michigan, Nevada, Wisconsin e Geórgia, enquanto Donald Trump lidera no Arizona. Joe Biden venceu todos estes estados em 2020.

Agora, a pesquisa identifica a maior distância no Wisconsin, que tem 10 votos no colégio eleitoral e onde os eleitores preferem Harris (50%) a Trump (44%). No Michigan (16 votos), a democrata lidera 48% contra 43%, enquanto no Arizona a situação é oposta: Trump à frente 49%-44%.

As margens são mais apertadas na Geórgia e Nevada, 48% para Harris versus 47% para Trump nos dois estados.

Estas sondagens foram conduzidas após a convenção nacional democrata, que decorreu entre 19 e 22 de agosto. Cerca de 15% dos eleitores disseram ainda estar indecisos, uma percentagem considerável tendo em conta as diferenças mínimas no apoio aos candidatos.

A análise aos números sugere que Pensilvânia e Geórgia serão as chaves para a vitória, oferecendo a ambos os candidatos caminhos viáveis até aos 270 votos do colégio eleitoral necessários.

Na questão que mais preocupa os eleitores, a economia, Kamala Harris conseguiu reduzir a liderança de Trump em 12 pontos, mas continua atrás. O republicano também é considerado mais capaz para lidar com a imigração.

Pelo contrário, Harris é preferida em questões de aborto e direitos reprodutivos, obtendo mais 27 pontos percentuais que Trump neste tema.

No que toca a sondagens nacionais, Harris vai à frente. Os números agregados pela plataforma FiveThirtyEight dão à democrata 47% das intenções de voto, contra 43,9% de Donald Trump.

A vantagem, nas sondagens YouGov, ActiVote, TIPP Insights, RMG Research, Suffolk University, Big Village e Fabrizio, Lee & Associates/GBAO oscilam entre 1 e 7 pontos.

Na questão de popularidade, Harris soma opiniões mais favoráveis que Trump e registou uma alteração dramática. A democrata estava no vermelho desde 2021 e há um ano tinha um saldo negativo de 17,4%. Agora, é vista de forma positiva por 46,4% dos eleitores e negativa por 46,8%, um saldo de apenas 0,4%.

Já Trump tem 52,5% de opinião desfavorável e 43% favorável, uma diferença negativa de 9,5 pontos.

