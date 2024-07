"Eu sei bem como é a sua espécie", referiu Kamala Harris num comício em Milwaukee, o primeiro desde que garantiu matematicamente a indicação democrata na noite de segunda-feira, relembrando sua carreira como procuradora-geral da Califórnia entre 2011 e 2017 para se comparar a Trump.

A vice-presidente norte-americana é o nome mais forte para suceder a Joe Biden, que retirou no domingo a sua recandidatura à Casa Branca.

"Como procuradora, enfrentei criminosos de todos os tipos: aqueles que abusaram de mulheres, golpistas que enganaram os consumidores, trapaceiros que violaram regras para ganho pessoal. Então ouçam-me com atenção: eu conheço o tipo de Trump", afirmou Kamala Harris.

Os ataques a Donald Trump foram recebidos com aplausos pelas cerca de três mil pessoas, segundo os números da campanha, que lotaram uma escola secundária em Milwaukee, no importante estado de Wisconsin.

Kamala Harris elencou ainda algumas das políticas que disse que Trump pretende implementar se regressasse à Casa Branca, como as restrições no acesso aos cuidados de saúde para doentes crónicos.

"A América já tentou essas políticas económicas fracassadas antes, mas não vamos voltar atrás. Não vamos voltar atrás. Vou vos dizer por que não vamos voltar atrás, porque a nossa luta é pelo futuro", exclamou Harris.

Ao longo do seu discurso, a vice-presidente do EUA tentou traçar um contraste claro com Trump, realçando como se dedicou a condenar criminosos, enquanto o antigo Presidente, em maio passado, foi condenado num julgamento criminal em que era acusado de ter falsificado documentos para encobrir um escândalo sexual.

A vice-presidente aprofundou estas diferenças ao definir a sua campanha como um movimento "impulsionado pelo povo" e comprometido com "a classe média americana", garantindo, ao mesmo tempo, que as grandes corporações e os bilionários estão com a campanha do seu rival republicano.

Harris fez este discurso em Milwaukee, a mesma cidade onde foi realizada há poucos dias a Convenção Nacional Republicana, na qual Donald Trump foi oficialmente proclamado candidato daquela força política para as eleições de novembro.

Joe Biden anunciou no domingo a desistência da sua campanha de reeleição e o apoio a Kamala Harris como possível sucessora depois de semanas de pressão interna para desistir da corrida.

O líder da Casa Branca, de 81 anos, cuja condição de saúde tem vindo a ser questionada, vai explicar na quarta-feira a sua decisão num discurso à nação.

Para ser candidata contra Trump em novembro, a vice-presidente norte-americana, de 59 anos, tem de ser confirmada pelos delegados na Convenção Nacional Democrata, que vai decorrer em Chicago de 19 a 22 de agosto.

