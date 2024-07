Segundo uma contagem elaborada pelo jornal The Hill, menos de 24 horas depois de o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter abandonado a corrida presidencial, Harris conseguiu o apoio de pelo menos 531 delegados que confirmaram que vão votar nela na Convenção Nacional Democrata, que vai decorrer em Chicago de 19 a 22 de agosto.

Após várias semanas de pressões, nomeadamente de diversas figuras importantes do aparelho democrata, Biden cedeu e decidiu no domingo abandonar a corrida à reeleição, justificando a decisão com o interesse do Partido Democrata e do país.

Pouco depois de ter anunciado a sua desistência, o Presidente norte-americano declarou o seu "apoio total" à sua vice-presidente, Kamala Harris, como candidata presidencial do Partido Democrata às eleições de 05 de novembro.

Harris agradeceu o apoio e aceitou o desafio de iniciar a campanha para se tornar a candidata democrata e enfrentar o candidato republicano e ex-presidente Donald Trump.

"Sinto-me honrada por ter o apoio do Presidente e a minha intenção é ganhar esta nomeação", afirmou a vice-presidente.

Desde então, inúmeras figuras políticas do partido têm demonstrado o seu apoio.

De acordo com uma contagem do jornal The Washington Post, entre os 263 senadores e membros da Câmara dos Representantes do Congresso democratas e 23 governadores, um total de 179 apoiaram Harris, em comparação com 107 que não o fizeram até agora.

Quase 4.000 delegados vão reunir-se na Convenção, à qual Biden chegaria com o apoio de mais de 3.800, após as eleições primárias dos últimos meses.

De acordo com as regras do Comité Nacional Democrata, um candidato deve receber o apoio de pelo menos 300 delegados para aparecer na votação da convenção, e, uma vez aí chegado, deve conseguir 1.986 votos para ser o candidato escolhido para enfrentar o republicano Donald Trump.

No domingo, delegados de vários estados reuniram-se de forma remota para abordar o cenário após a desistência de Biden.

O Tennessee foi o primeiro estado a comprometer todos os seus delegados com Harris e, depois, a Carolina do Sul, a Carolina do Norte, New Hampshire e a Florida fizeram o mesmo.

Domingo foi um dia intenso para Kamala Harris, que passou várias horas em conversas telefónicas com o Presidente antes do seu anúncio de que não se recandidataria.

Segundo uma fonte próxima da vice-presidente, Harris passou mais de 10 horas a fazer telefonemas para mais de 100 líderes partidários, membros do Congresso, governadores, dirigentes sindicais e dirigentes de organizações de defesa e de direitos civis.

"Em cada uma destas chamadas, a vice-presidente deixou claro que estava extremamente grata pelo apoio do Presidente, mas que planeia trabalhar arduamente para conquistar a nomeação democrata por direito próprio", disse a mesma fonte.

RJP // SCA

Lusa/Fim