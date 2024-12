No arranque de um debate no Parlamento Europeu em Estrasburgo, França, Kaja Kallas disse estar com um "otimismo cauteloso" depois da queda do regime que vigorou durante mais de cinco décadas na Síria.

"Há aqui uma janela de oportunidade histórica e nós, europeus, precisamos de aproveitá-la de maneira decidida", acrescentou a Alta-Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança perante os eurodeputados.

Kaja Kallas acrescentou que é necessário respeitar princípios para que a Síria consiga virar a página, nomeadamente, a "soberania, estabilidade e integridade territorial da Síria".

Em simultâneo, é necessário "responsabilizar Bashar al-Assad pelos crimes que cometeu", comentou a ex-primeira-ministra da Estónia, que iniciou funções no dia 01 de dezembro.

A representante da diplomacia europeia insistiu que é preciso "adaptar os parâmetros de recuperação" do país "à nova liderança".

Kaja Kallas reiterou que para "apoiar as aspirações democráticas" da Síria será necessário fazer uma revisão das sanções aplicadas à Organização para a Libertação do Levante (Hayat Tahrir al-Sham, HTS).

O HTS é considerado um grupo terrorista pelos países da União Europeia, uma vez que é conhecido como um braço da rede terrorista Al-Qaida, e está sob sanções.

A proposta foi apresentada na segunda-feira, durante uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27, em Bruxelas, na Bélgica. O documento foi apresentado para ser avaliado e posteriormente decidido.

Kaja Kallas espera que, deste modo, haja uma decisão mais célere quando chegar o momento de avançar nas relações diplomáticas e político-económicas com a nova liderança síria.

Também na segunda-feira, a Alta-Representante para os Negócios Estrangeiros anunciou enviou um diplomata a Damasco para estabelecer um primeiro contacto.

AFE //APN

Lusa/Fim