Justiça francesa acusa 'jihadista' detido por ataque mortal perto da Torre Eiffel

O franco-iraniano suspeito do ataque 'jihadista' com faca, que provocou um morto e dois feridos no sábado à noite, perto da Torre Eiffel, em Paris, foi hoje indiciado por um juiz antiterrorismo e colocado em detenção.