Em declarações aos jornalistas antes de se juntar à 24.ª Marcha do Orgulho LGBTI+, que decorre esta tarde em Lisboa, Mariana Mortágua afirmou: "O Bloco de Esquerda junta-se hoje a um país que se alegra para defender uma ideia muito sensata, que é a de que toda a gente tem direito à felicidade, a viver a sua vida, a amar quem quiser, a não ser perseguido e a não ter medo do ódio e do ressentimento".

Nas declarações antes de se juntar à marcha, a coordenadora do Bloco de Esquerda vincou que "esta ideia move milhares de pessoas que se juntam hoje numa marcha que celebra o muito que foi conquistado nos direitos LGBT, mas também o muito que ainda falta conquistar em termos de visibilidade, vontade e possibilidade de estar na rua".

Mariana Mortágua, que durante a candidatura à liderança do Bloco assumiu a sua homossexualidade, defendeu que "o Bloco junta-se a esta ideia forte, que é a alegria de um país em que toda a gente tem felicidade, tem direitos plenos e tem capacidade e vontade de andar na rua sem medo".

A marcha de defesa dos direitos das pessoas LGBTI+ reúne hoje centenas de pessoas em Lisboa, num percurso que vai do Martim Moniz até à Ribeira das Naus, depois de nos últimos anos ter começado no Príncipe Real, devido a preocupações com o percurso acidentado, segundo a organização.

Na sexta-feira, a Amnistia Internacional disse que em Portugal, apesar de avanços, ainda existe discriminação por questões de género.

MBA // CSJ

Lusa/Fim