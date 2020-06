Zuma, de 78 anos, que liderou a economia mais industrializada da África subsaariana entre 2009 e 2018, é acusado há 20 anos de ter ganhado 04 milhões de rands, cerca de 216 mil euros, em comissões pagas pela empresa francesa Thales, no âmbito de um contrato de armamento adjudicado em 1999, mas ambas as partes sempre negaram as acusações.

Hoje, depois de uma breve audiência no tribunal de Pietermaritzburg, no norte do país, a juíza Kate Pillay convocou as partes para uma nova audiência a 08 de setembro.

O adiamento de hoje segue-se a outros dois adiamentos já este ano, em fevereiro e em maio, o primeiro devido a problemas de saúde, e o segundo por causa da pandemia da covid-19.

Jacob Zuma foi obrigado a demitir-se do cargo de Presidente da África do Sul em fevereiro de 2018, devido aos vários escândalos de corrupção que mancharam o seu mandato, tendo sido sucedido por Cyril Ramaphosa.

MBA // JH

