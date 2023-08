Julgamento de aliada de Alexei Navalny por "extremismo" suspenso na Rússia

Um tribunal na Sibéria, no centro da Rússia, começou hoje a julgar Ksenia Fadeïeva, uma aliada do opositor do regime, Alexei Navalny, acusada de ter "criado uma organização extremista", mas a audiência foi rapidamente suspensa.