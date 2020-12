A decisão é contestada numa carta enviada ao plenário do CSMJ com a epígrafe "Reclamação do ato do presidente do CSMJ que indica magistrados judiciais para a frequência de formação", tornada pública e a que a Lusa teve hoje acesso.

A AJA diz ter constatado, após uma reunião extraordinária que analisou o assunto, que o ato do presidente do Tribunal Supremo e, por inerência de funções, do CSMJ, Joel Leonardo, "não está ancorado nem faz qualquer menção a ato do plenário do CSMJ em que a referida indicação tivesse sido tratada".