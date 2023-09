A decisão surge no seguimento de um pedido de medidas cautelares por parte do Ministério Público, com a proibição de contacto e de distância, que o juiz atendeu parcialmente, determinando um afastamento de 200 metros.

Rubiales, que é investigado por alegada agressão e coação sexual, ainda no âmbito da final do Mundial feminino de futebol, não terá, no entanto, a obrigatoriedade, como pretendia o ministério público, de se apresentar periodicamente.

A advogada de Jenni Hermoso, Carla Vall, pretendia que o antigo dirigente máximo do futebol espanhol tivesse apresentações quinzenais em tribunal e que os seus bens fossem preventivamente confiscados, requerimento que não foi atendido.

Luís Rubiales compareceu hoje em audiência e respondeu às perguntas durante 45 minutos, no âmbito das queixas que recaem sobre si e ainda no âmbito do Mundial2023 de futebol, que a Espanha ganhou, e no qual o ex-presidente da RFEF teve comportamentos inapropriados.

A final, disputada em Sydney, ficou marcada pelo beijo na boca que o então presidente da RFEF deu à jogadora Jenni Hermoso, durante as celebrações da vitória no estádio de Sydney, e que a avançada tem reiterado não ter sido consentido.

O comportamento de Rubiales valeu-lhe a abertura de processos disciplinares pelo Tribunal Administrativo do Desporto de Espanha e por parte da FIFA, que o suspendeu do cargo durante 90 dias.

A jogadora apresentou, por seu turno, uma queixa na justiça por agressão sexual de Rubiales, que inicialmente recusou demitir-se da RFEF, mas que acabou por fazê-lo, sendo a audiência de hoje, em Madrid, o mais recente episódio do caso.

Diante do juiz Francisco de Jorge, fontes da procuradoria revelaram que Rubiales voltou hoje a negar todos os factos que lhe são imputados, de coação ou de ter beijado sem consentimento a jogadora.

Uma situação contestada pela advogada de Jenni Hermoso, Carla Vall, que pediu medidas cautelares para o ex-presidente da RFEF.

"Todos viram as imagens, todo o país as viu. E podemos dizer que, graças a isso, graças à mudança social e jurídica, podemos comprovar que houve uma falta de consentimento", comentou no final a advogada.

A representante legal acrescentou que a jogadora está "afetada" pelos acontecimentos, naquilo que diz ser um "ato humilhante" que manchou uma proeza desportiva e uma vitória tão importante da seleção espanhola.

Também em relação às medidas cautelares requeridas, a responsável do governo em matéria de violência de género, Victoria Rosell, disse ser "reconfortante" que o ministério público tenha feito esse pedido.

Luís Rubiales chegou ao tribunal três quartos de hora antes da hora marcada, acompanhado pela sua advogada, Olga Tubau, mas não prestou declarações aos muitos jornalistas presentes no local.

RPM (MP) // AJO

Lusa/Fim