O advogado de Duarte Lima disse à Lusa que o seu cliente foi hoje libertado da prisão da Carregueira (Sintra), após ganhar um recurso no Tribunal da Relação de Lisboa sobre a liberdade condicional no processo Homeland, mas imediatamente alvo de um mandado de detenção do Ministério Público (MP) para ser presente ao juiz que o vai julgar no caso da morte da portuguesa Rosalina Ribeiro, no Brasil, em 2009.

Joaquim Cardoso Santos revelou que o MP pediu ao juiz do Tribunal de Sintra o agravamento da medida de coação imposta a Duarte Lima enquanto este aguarda julgamento, o qual foi executado pela PSP logo que abandonou a cadeia.

Cabe agora ao juiz de Sintra decidir se aceita o pedido do MP de agravamento das medidas de coação de Duarte Lima ou se permite que o arguido continue a aguardar o julgamento com Termo de Identidade e Residência.

