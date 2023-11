A medida consta da Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva e, segundo José Luís Carneiro, vai contar com o apoio dos municípios e das corporações dos bombeiros voluntários, que irão às escolas ministrar essa formação aos estudantes do 10.º ano.

"Foi dada uma orientação à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para a qual vai também contribuir o Ministério da Educação, com ajuda dos municípios portugueses e das associações humanitárias, para capacitar todos os jovens que entram no 10º ano de escolaridade para suporte básico de vida, um conhecimentos fundamental para sua vida própria, mas sobretudo para que possam ajudar os outros em circunstâncias de dificuldade", disse o ministro na sessão de abertura da conferência 'MAI(s) Próximo', que decorreu na Universidade de Lisboa, para apresentar e debater a Estratégia Integrada de Segurança Urbana, a Estratégia de Segurança Rodoviária "Visão Zero" e a Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva.

Em declarações aos jornalistas, o ministro indicou que o município de Mangualde, no distrito de Viseu, vai ser o primeiro a avançar com esta experiência, onde "muito em breve" será feita uma apresentação do projeto para que depois se possa desenvolver em todo o país.

José Luís Carneiro disse que há um outro município no distrito de Porto que também quer desenvolver o projeto,

"É claro que isto tem que ser um processo paulatino e gradual porque não se pode de um dia para o outro capacitar todos os jovens", disse.

A Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva, publicada em Diário da República em 2021, define 10 áreas prioritárias e 136 objetivos operacionais, os quais traduzem projetos e atividades a implementar pela administração central, câmaras municipais e juntas de freguesias durante 10 anos.

A sessão que decorreu hoje na Universidade de Lisboa foi a primeira de um ciclo de conferências que o Ministério da Administração Interna vai realizar, até dezembro, no Instituto Politécnico do Porto e nas universidades do Algarve, Évora e Algarve, para apresentar e debater a Estratégia Integrada de Segurança Urbana, A Estratégia de Segurança Rodoviária "Visão Zero" e a Proteção Civil Preventiva.

CMP // JMR

Lusa/fim