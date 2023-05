"A nossa preocupação é realmente na perspetiva de que a campanha eleitoral é uma festa da democracia, portanto, todos os partidos políticos e a sociedade em geral devem fazer da campanha uma oportunidade para falarmos da vida do país, discutirmos as ideias importantes que possam ajudar o país no futuro", afirmou Abdulai Djaura.

O presidente da Renaj explicou que a preocupação maior "reside nas ideias que vão ao contrário", ou seja, "lançar ideias contra a unidade nacional, contra aquilo que é o processo de desenvolvimento".

"Estamos num país onde há muita diversidade étnica e religiosa associado a existência de vários partidos político e muitas vezes aproveitamos essa diferença que existe entre nós para tirar ganhos políticos e que se não foram bem feitos podem contribuir negativamente para o próprio país", afirmou Abdulai Djaura.

Para o presidente da Renaj, a "única maneira" de aproveitar a campanha é discutir ideias e não pessoas e serem apresentados "programas importantes, credíveis e exequíveis, que possam contribuir para o desenvolvimento do país".

A Renaj lançou em 10 de maio uma campanha junto dos jovens, que prevê um conjunto de ações cívicas, para prevenir os discursos de ódio e extremistas.

"A nossa contribuição deve ser sempre a de reforçar a unidade e coesão nacional, fazer com que a sociedade compreenda que independentemente das nossas diferenças ideológicas ou partidárias, o mais importante é convergirmos naquilo que é o processo de desenvolvimento do país", disse.

"Tudo pode ser feito menos o comportamento que vá contra a unidade e coesão nacional", concluiu.

Duas coligações e 20 partidos políticos iniciaram sábado a campanha eleitoral para as sétimas eleições legislativas de 04 de junho, depois de o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, ter dissolvido o parlamento em 18 de maio de 2022.

A campanha eleitoral vai decorrer até 02 de junho.

