Numa escala em que cinco é o valor máximo, "em termos de valores, o nível de sentimento patriótico global dos jovens inquiridos tende a ser elevado (3,99 pontos), com uma tendência para reconhecerem e respeitarem o sistema e a cultura do seu país e para atribuírem a importância ao desenvolvimento do país", pode ler-se no sumário do Estudo Social dos Indicadores sobre a Juventude em Macau de 2022, que abrangeu idades entre os 13 e os 35 anos.

"Entre os inquiridos de diferentes faixas etárias, os que se encontram em situação de aprendizagem obtiveram a pontuação média mais elevada do sentimento patriótico (4,03 pontos)", acrescenta-se no mesmo documento.

Em 2022, o rendimento médio mensal do trabalho a tempo inteiro da maioria dos jovens inquiridos variou entre as 20.000 e 29.999 patacas (2.262 e 3.400 euros), segundo o estudo, no qual se salienta ainda que a qualidade do ar (72,3%), o tratamento de resíduos (54%) e o nível de ruído (47%) constituem as três principais preocupações ambientais dos jovens.

"Para além disso, 28% dos jovens entrevistados afirmou dominar três línguas (chinês, português e inglês), 67,9% afirmou dominar duas línguas (duas entre chinês, português e inglês) e apenas 4,1% afirmou dominar apenas uma língua (chinês, ou português, ou inglês)", sublinha-se no documento.

No estudo aponta-se ainda que "23,1% são casados, a idade média do primeiro casamento é de 26,87 anos e 18,4% têm filhos", sendo que "os jovens solteiros revelam ser relativamente menos stressados" em domínios como trabalho, economia e saúde.

O estudo foi encomendado pela Direção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude e abrangeu 45 indicadores em dez áreas, tendo sido enviados 2.500 questionários, registando-se uma taxa de resposta de 95%.

