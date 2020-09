Um grupo mobilizado pelo 'rapper' Brigadeiro 10 Pacotes sob o lema "Todos pelos Direitos Humanos. Não Toca no Meu Irmão" juntou-se cerca das 10:00 na Igreja da Sagrada Família pedindo a demissão do ministro do Interior, Eugénio Laborinho, e reformas na polícia, para que os cidadãos "em vez de terem medo, vejam a polícia como protetor".

Gritando palavras de ordem e distribuindo panfletos denunciando "ato bárbaros" contra o ativista Jorge Kisseque, alegadamente alvejado pela polícia, e o médico Sílvio Dala, morto no início de setembro, o protesto, um dos quatro que acontecem hoje em Luanda, juntou mais forças policiais do que manifestantes, com elementos da polícia antimotim, cavalaria e brigada canina atentos aos jovens.

Em declarações à Lusa, Brigadeiro Dez Pacotes, cujo nome verdadeiro é Bruno Santos apelou à demissão do ministro da tutela e pediu escolas para formação da polícia, a fim de melhorar a cultura jurídica e pedagógica quando abordam os cidadãos.

"A polícia é um órgão que deve garantir a confiança do cidadão, hoje vivemos numa insegurança grave em que todos os cidadãos ao depararem-se com a polícia têm medo, em vez de encararem a polícia como um protetor", afirmou o ativista, pedindo "reformas" para que "a polícia seja amiga do cidadão".

"A polícia não pode ser instrumentalizada para a manutenção do poder do MPLA e reprimir o povo" e "semear o medo", criticou o 'rapper' angolano, que anunciou no início do ano a intenção de lançar um novo partido político.

Brigadeiro 10 Pacotes sublinhou que Angola ratificou a Declaração Universal dos Direitos Humanos e que se está perante "um atentado" a esse tratado.

"Não vamos admitir um Estado que mata os seus cidadãos, que viola sistematicamente os Direitos Humanos, um Estado que ameaça, um Estado que aterroriza ao invés de proteger", desafiou.

"As vidas angolanas importam", lia-se num cartaz empunhado por um manifestante num outro protesto ("Não à brutalidade policial") que começou pelas 12:00 junto do Clube 1.º de Agosto, numa alusão ao movimento ativista internacional que teve origem na comunidade afro-americana.

Cerca de 50 jovens, muitos vestidos de negro, concentraram-se neste local, exibindo cartazes caseiros onde pediam "Parem de nos matar" e "Basta de mortes! São pagos para proteger não são pagos para matar", enquanto outro exigia "Laborinho [ministro do Interior] fora".

A marcha "Não à Brutalidade Policial" vai seguir até ao Largo das Heroínas, onde se prevê que termine pelas 15:00 com a leitura de um discurso sobre os direitos humanos.

Em Luanda decorrem hoje quatro manifestações: uma de caráter político, de apoiantes do PRA-JA Servir Angola, projeto partidário de Abel Chivukuvuku, que estão contra a atuação do Tribunal Constitucional. As outras três contra a violência policial, incluindo uma convocada pelo Sindicato Nacional dos Médicos de Angola (Sinmea) depois da morte do pediatra Sílvio Dala.

No dia 01 de setembro, o médico foi conduzido a uma esquadra policial por não usar máscara facial no carro e morreu em circunstâncias ainda não esclarecidas.

Desde o início da pandemia, mais de uma dezena de pessoas perderam a vida na sequência de intervenções policiais para obrigar ao cumprimento dos decretos presidenciais com as medidas que vigoraram no estado de emergência e agora na situação de calamidade pública, nomeadamente o uso de máscara facial.

NME/RCR // VM

