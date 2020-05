"Os detidos foram notificados para comparecer em tribunal, aguardando ulteriores atos processuais em liberdade, sujeitos a termos de identidade e residência", referiu fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

De acordo com as autoridades policiais, os jovens foram detidos por resistência e coação e não por relação com o assalto a uma mercearia, na rua Direita, após agressões a polícias.

Os jovens, de 18 e 19 anos, foram detidos, cerca das 20:20, depois de um alerta "para desordem a ocorrer no centro de Cascais, com agressão de um funcionário de um estabelecimento comercial".

Segundo as autoridades policiais, quando chegaram ao local, visualizaram "um grupo de cerca de 20 indivíduos" que se colocou em fuga.

Em comunicado, a PSP referiu que conseguiu intercetar dois suspeitos, sendo que alguns elementos do grupo voltaram para trás, no sentido de evitar a detenção, chegando a agredir elementos policiais.

"A célere reação policial permitiu a detenção de um dos agressores, a quem foi apreendida uma arma branca que trazia na cintura", pode ler-se.

Entretanto, ao tentar intercetar outros suspeitos, um dos polícias foi surpreendido por um outro grupo de jovens, com idades entre os 18 e 20 anos.

Segundo o Cometlis, a investida desse grupo foi interrompida pela intervenção de populares.

"Com a chegada rápida de reforços policiais foi possível intercetar e deter mais dois suspeitos das agressões provocadas ao agente de autoridade", referem as autoridades policiais.

A PSP informou ainda que um polícia teve necessidade de ser conduzido ao hospital, tendo recebido alta após fazer tratamento, enquanto o outro foi assistido pelos bombeiros na esquadra.

O Cometlis acrescentou que está desenvolver diligências para identificação de outros suspeitos e a planear ações de policiamento necessárias a prevenir ocorrências de violência grupal e outros atos que possam criar sentimento de insegurança nos cidadãos.

JML // MCL

Lusa/Fim