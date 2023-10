Jovem iraniana morta e muheres do país vencem Prémio Sakharov 2023

A jovem iraniana Mahsa Amini, morta no ano passado, e o movimento 'Mulher, Vida, Liberdade' do Irão são as vencedoras do Prémio Sakharov 2023, que distingue a defesa dos direitos humanos, anunciou hoje em Estrasburgo a presidente do Parlamento Europeu.